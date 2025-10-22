Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Gemeinde Milpotamos, Griechenland

villen
18
22 immobilienobjekte total found
Villa in Sisses, Griechenland
Villa
Sisses, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 277 m²
One of the most exquisite villas on the island of Rhodes with stunning sea views, located ne…
$791,784
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Doppelhaushälfte mit privatem Pool in Panormo, Rethymno Diese schöne Doppelhaus…
$384,734
Reihenhaus 4 zimmer in Panormos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk -2/2
🌟 Doppelhaushälfte in Panormos, Kreta – Eine große Chance für Wohnen und Investitionen 🌟 Die…
$397,950
Haus 2 Schlafzimmer in Panormos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
In der Gegend von Panormos, die 20 km von der Stadt Rethymno entfernt liegt, steht ein neu g…
$246,401
Villa 5 zimmer in Vlichada, Griechenland
Villa 5 zimmer
Vlichada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Villa zum Verkauf – Rethymno Eine luxuriöse 3-Zimmer-Villa mit privatem Pool, ideal für ein …
$687,049
Villa 6 zimmer in Roumeli, Griechenland
Villa 6 zimmer
Roumeli, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Im Erdgeschoss finden Sie eines der drei geräumigen Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ei…
$438,915
Villa 3 zimmer in Panormos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Doppelhaushälfte mit privatem Pool in Panormo, Rethymno Diese schöne Doppelhaushälf…
$388,429
Haus 2 Schlafzimmer in Agios Mamas, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Agios Mamas, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Das Haus befindet sich im Zentrum des ganzen Jahres rund lebendig Agios Mamas Dorf 2500 Mete…
$172,466
Villa 3 zimmer in Panormos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Brand New Semi-Detached Villa Nur 100 Meter vom Meer in Rethymnon, Kreta Eine …
$338,905
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk -1/3
Angeboten zum Verkauf: charmante dreistöckige Villa mit herrlichem Blick in Rethymno, Kreta!…
$498,291
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: New Townhouse nur 100 Meter vom Meer in Rethymno, Kreta Eine einzigartige Gele…
$339,174
Villa 3 zimmer in Panormos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk -1/2
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$474,029
Villa in Gemeinde Milpotamos, Griechenland
Villa
Gemeinde Milpotamos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk -1/2
Angebot zum Verkauf : Moderne zweistöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Stando…
$479,532
Villa in Vlichada, Griechenland
Villa
Vlichada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/1
Villa zum Verkauf - Rethymno Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool, ideal für ein…
$686,027
Villa in Roumeli, Griechenland
Villa
Roumeli, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Villa zum Verkauf Eine einmalige Gelegenheit, in Kreta zu leben oder zu investieren!Wir präs…
$438,262
Villa in Sisses, Griechenland
Villa
Sisses, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
This modern villa is just one of the villas that make up a complex of four similar villas fo…
$989,730
Reihenhaus 4 zimmer in Panormos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk -2/3
🌟 Doppelhaushälfte in Panormos, Kreta – Eine große Chance für Wohnen und Investitionen 🌟 Die…
$397,950
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk -1/2
Zum Verkauf: Moderne zweistöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethy…
$474,842
Villa 4 zimmer in Bali, Griechenland
Villa 4 zimmer
Bali, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 192 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$760,786
Villa in Bali, Griechenland
Villa
Bali, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 192 qm auf der Insel Kreta. Die erste Etage besteht aus ein…
$757,420
Villa 3 zimmer in Panormos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk -1/3
Verkauf: Charmante 3-stöckige Villa mit atemberaubenden Ansichten in Rethymno, Kreta! Stando…
$497,437
Villa 3 zimmer in Gemeinde Milpotamos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Milpotamos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk -1/2
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$478,710
