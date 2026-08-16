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Ferienhäuser in Regionalbezirk Pieria, Griechenland

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Katerini
35
Dion Olympos Municipality
30
Pydna Kolindros Municipality
25
Peristasi
9
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90 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus
Platamonas, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 200 Quadratmetern an der Olympischen Rivi…
$519,331
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 280 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus W…
$454,573
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 119 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$271,563
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht a…
$82,650
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$392,066
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Alonia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Alonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 140 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteh…
$105,083
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Sfendami, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Sfendami, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 2 Abste…
$354,213
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Ferienhaus in Katerini, Griechenland
Ferienhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 286 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 286 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Di…
$468,452
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Makrygialos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Makrygialos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 259 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 259 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss beste…
$230,238
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Agathoupoli, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Agathoupoli, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus W…
$472,283
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 188 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 3 Abst…
$126,845
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Sfendami, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Sfendami, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 130 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$126,712
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Sfendami, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Sfendami, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 143 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus 3 Abs…
$188,913
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Ferienhaus in Makrygialos, Griechenland
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Makrygialos, Griechenland
Fläche 240 m²
Geräumiges Einfamilienhaus in Makrigialos, Pieria Entdecken Sie Ruhe und herrlichen Meerbli…
$472,283
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 160 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$590,354
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Makrygialos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Makrygialos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 70 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Haus besteh…
$200,720
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Agathoupoli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Agathoupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 290 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschos…
$206,624
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Ritini, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Ritini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 130 qm an der Olympischen Küste. Der Untergeschoss besteht…
$259,756
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Aiginio, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Aiginio, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 320 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 3 Abste…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus in Korinos, Griechenland
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Korinos, Griechenland
Fläche 285 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 285 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Di…
$668,819
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafzi…
$129,878
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
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Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 340 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$572,644
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kitros, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kitros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 285 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 285 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus 2 Abs…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Alonia, Griechenland
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Schlafräume 4
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 110 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$88,553
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
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Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 100 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht au…
$91,867
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
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Korinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 170 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Haus beste…
$138,231
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$336,502
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kitros, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 360 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$342,406
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
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Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 123 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 123 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschos…
$330,598
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 242 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 242 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$413,248
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