«Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man in Athen eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen». Wie sich die Nachfrage nach Immobilien verändert und was auf dem griechischen Immobilienmarkt passiert — Experte

Immobilien in Griechenland sind in letzter Zeit unglaublich beliebt geworden — Ausländer kaufen im Vergleich zum letzten Jahr um 67% mehr Immobilien. Entsprechend steigen auch die Wohnungs- und Mietpreise. Wie viel ein Quadratmeter derzeit in den verschiedenen Regionen Griechenlands kostet, was die wichtigsten Bedingungen für den Kauf von Immobilien im Land sind und wie man mit solchen Investitionen Geld verdienen kann — das erfahren Sie aus unserem Artikel.

Ein wenig Zahlen:

Die Wohnungspreise in Griechenland stiegen im zweiten Quartal 2022 um 9,4% gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Quartal lag der Wert bei 9,3% und im Jahr 2021 bei 7,5%.

gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Quartal lag der Wert bei 9,3% und im Jahr 2021 bei 7,5%. Auch die Nachfrage nach Hypotheken in Griechenland hat zugenommen — die Zahl der Hypothekenanträge stieg von 3.600 im Juli 2021 auf 3.900 im Juli 2022.

— die Zahl der Hypothekenanträge stieg von 3.600 im Juli 2021 auf 3.900 im Juli 2022. Die Mieten sind im vergangenen Jahr in ganz Griechenland um 12% gestiegen.

Natürlich müssen trockene Zahlen mit Fachwissen begründet werden: die Immobilienmaklerin Kara Manoukian erzählt uns, wie sich die Immobilienpreise in Griechenland in den letzten sechs Monaten verändert haben, wie viel eine Wohnung auf dem Markt jetzt kostet oder zu mieten ist, wer von den Ausländern am häufigsten eine Immobilie in Griechenland kauft und warum.

«Griechenland ist ein sehr traditionelles Land, und diese Tradition spiegelt sich in allem wider»

— Auf dem griechischen Immobilienmarkt ist mehr los als je zuvor. Derzeit befinden wir uns alle in einer Phase des ständigen Wandels und der Veränderung — dieser Faktor wirkt sich unter anderem stark auf die Entwicklung der Immobilienpreise in Griechenland aus. In den letzten sechs Monaten sind die Preise sowohl für den Kauf als auch für die Anmietung von Wohnungen/Häusern sprunghaft angestiegen.

Die Kosten für Immobilien können dramatisch variieren, vor allem in Athen — selbst in ähnlichen Standorten können die Preise sehr unterschiedlich sein, und trotzdem sind alle Immobilien ausverkauft. Vor sechs Monaten konnte man beispielsweise mit 100.000 € auf dem Markt eine Wohnung in Athen und anderen großen Regionen kaufen, jetzt sind es 130-150.000 €.

In kleineren Städten ist der durchschnittliche Betrag, der für einen Kauf benötigt wird, anders. Wenn Sie den südlichen Teil Griechenlands in Betracht ziehen, rechnen Sie nicht mit einem großen Preisnachlass im Vergleich zu den großen Städten: der Süden war schon immer sowohl für Touristen als auch für Einheimische attraktiv — die einen kommen, um sich zu entspannen und Geld auszugeben, die anderen, um daran zu verdienen.

Anmerkung. Kosten pro Quadratmeter in verschiedenen Städten Griechenlands laut Numbeo.com :

Athen — 2.400-2.480 € im Durchschnitt.

Kreta — 2.500-2.750 €.

Rhodos — 1.670-2.330 €.

Korfu — 1.1660-1.830 €.

Thessaloniki — 1.600-2.200 €.

Korinth — 600-720 €.

— Auch die Nachfrage nach langfristigen Mietverträgen ist erheblich gestiegen. Vor sechs Monaten konnte eine Zweizimmerwohnung in einer Wohngegend für 350-400 € gemietet werden, jetzt beginnt sie bei 500 € oder mehr. Natürlich hängt der Preis von vielen Faktoren ab, z. B. vom Standort, der Verfügbarkeit von Möbeln, dem Stockwerk usw. Auch der Markt für Kurzzeitmieten ist aktiv — im Sommer 2022 gab es in Griechenland eine Rekordzahl von Touristen im Vergleich zu den Vorjahren.

In den letzten Jahren hat sich in Griechenland eine rege Bautätigkeit entwickelt, mit vielen neuen Projekten, Neubauten usw. Was ihre allgemeinen Merkmale betrifft, so zeichnen sich Wohnungen in Clubhäusern heute besonders aus. Das Hauptmerkmal dieses Immobilientyps ist, dass es nur eine Wohnung pro Stockwerk gibt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesem Land auf besonders ungewöhnliche Gebäude stößt, ist jedoch sehr gering — Griechenland ist ein eher traditionelles Land, und dieser Traditionalismus spiegelt sich in allem wider (auch in Immobilien). Ungewöhnliche Objekte in Griechenland gelten als diejenigen, die sich an den schönsten Orten des Landes oder in den prestigeträchtigen Gebieten großer Städte befinden.

«Wenn Sie eine rentable Investition tätigen wollen, müssen Sie rechtzeitig eine Entscheidung treffen und ein rentables Objekt kaufen»

— Griechenland ist ein Tourismusland. Diese Länder sind bekanntermaßen attraktiver für den Kauf von Immobilien. Dies ist einer der wichtigsten Unterschiede und Vorteile. Eine weitere Besonderheit Griechenlands ist das ganzjährig angenehme Klima, der hohe Lebensstandard und das gute Essen. Viele Touristen kommen nach Griechenland, verlieben sich in das Land und dann kaufen Immobilien, um zu jeder Jahreszeit Urlaub machen zu können.

Die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr, und besonders Ausländer sind an griechischen Immobilien interessiert. Nach offiziellen Angaben sind es EU-Bürger, die am häufigsten Immobilien in Griechenland kaufen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eine große Anzahl von Immobilien von chinesischen Staatsbürgern gekauft wird, vor allem in zentralen Gebieten und für Investitionen. Auch ukrainische und russische Staatsbürger kaufen jetzt aktiv griechische Immobilien.

Die wichtigste Voraussetzung für den Erwerb einer Immobilie durch einen Ausländer ist der Herkunftsnachweis des Geldes, das Sie zu investieren beabsichtigen. Der Rest der Anforderungen ist ganz gewöhnlich, es wird keine besonderen Schwierigkeiten dabei geben.

Anmerkung. Für den Kauf einer Immobilie in Griechenland sind folgende Kosten zu berücksichtigen: Abtretungsgebühren (3,09%), Notarleistungen (1,02%), Eintragung ins Grundbuch (0,7%), ein Rechtsanwalt zur Überprüfung der Immobilie (150-300 Euro), rechtliche Unterstützung bei der Beantragung von Visa (1,5%), Maklergebühren für erbrachte Dienstleistungen (2%). Insgesamt würden sich diese Kosten auf 7-8% des Wertes des Objekts belaufen.

— Beim Kauf von Immobilien in Griechenland lassen sich zwei Haupttrends unterscheiden: 1) Kauf einer Immobilie für das Goldene Visum; 2) Kauf von Immobilien als Investition.

Wenn es darum geht, eine griechische Aufenthaltsgenehmigung als Ergebnis einer Investition zu erhalten, geht es nicht in erster Linie um den Kauf der Immobilie selbst, sondern um die Dokumente, die es Ihnen ermöglichen, in Griechenland unter guten Bedingungen zu leben. Bis Ende 2022 liegt die Investitionssumme für das Goldene Visum bei 250.000 Euro, ab 2023 verdoppelt sich der Betrag auf 500.000 Euro. Deshalb wird der Kauf einer Immobilie, die für das Goldene Visum in Frage kommt, in den nächsten Monaten von besonderem Interesse sein.

Anmerkung. Das griechische Goldene Visum ermöglicht es Ihnen, durch Investitionen eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Die Aufenthaltsgenehmigung wird für 5 Jahre ausgestellt, danach ist es möglich, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, und nach weiteren 2 Jahren kann man die Staatsbürgerschaft beantragen.

— Es gibt zwei Hauptwege, um mit Investitionen in griechische Immobilien Geld zu verdienen:

Kurzfristige Vermietung von Immobilien. Die Saison in Griechenland dauert von Mai bis Oktober, so dass die Wohnung mindestens 6 Monate lang sehr aktiv vermietet wird. Der ungefähre Preis für eine Wohnung pro Nacht liegt während der Saison bei 60 €. Bei einer 100-prozentigen Auslastung (in der Regel 60-70%) ergibt sich ein Bruttoeinkommen von bis zu 11.000 € pro Saison für eine Wohnung.

Kauf von unfertigen oder alten Häusern, die dann komplett renoviert und zu einem viel höheren Preis verkauft werden.

Es handelt sich dabei um zwei völlig unterschiedliche Arten der Investition von Geld und persönlicher Zeit, aber beide sind heute von Bedeutung.

Die Prognosen für die künftige Entwicklung des griechischen Immobilienmarktes sind nur optimistisch. Die Einheimischen stellen fest, dass sich der Lebensstandard in Griechenland in den letzten drei Jahren (nach einer langwierigen Krise im eigenen Land) deutlich verbessert hat. Wir haben einen Anstieg der Nachfrage nach Grundstücken und Immobilien in Griechenland festgestellt. Gleichzeitig sollte man aber auch bedenken, dass die Preise ständig steigen. Wenn Sie eine rentable Investition tätigen wollen, müssen Sie rechtzeitig eine Entscheidung treffen und eine rentable Immobilie kaufen.