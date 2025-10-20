Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Gelsenkirchen
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Gelsenkirchen, Deutschland

gewerbeimmobilien
5
Miethaus Löschen
Alles löschen
5 immobilienobjekte total found
Miethaus 463 m² in Gelsenkirchen, Deutschland
Miethaus 463 m²
Gelsenkirchen, Deutschland
Fläche 463 m²
Etagenzahl 4
Apartmenthaus mitten im Zentrum von Gelsenkirchen, 3 Minuten von der zentralen Fußgängerzone…
$730,181
Eine Anfrage stellen
Miethaus 321 m² in Gelsenkirchen, Deutschland
Miethaus 321 m²
Gelsenkirchen, Deutschland
Fläche 321 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 45892 Gelsenkirchen. Das Haus wurde 1970 als 6-Familienhaus…
$381,092
Eine Anfrage stellen
Miethaus 870 m² in Gelsenkirchen, Deutschland
Miethaus 870 m²
Gelsenkirchen, Deutschland
Fläche 870 m²
Etagenzahl 5
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 45881 Gelsenkirchen in einem guten Zustand Haus 1967 …
$902,038
Eine Anfrage stellen
Miethaus 465 m² in Gelsenkirchen, Deutschland
Miethaus 465 m²
Gelsenkirchen, Deutschland
Fläche 465 m²
Etagenzahl 4
$627,479
Eine Anfrage stellen
Miethaus 391 m² in Gelsenkirchen, Deutschland
Miethaus 391 m²
Gelsenkirchen, Deutschland
Fläche 391 m²
Etagenzahl 3
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 47166 Duisburg. Gute Lage in der Gegend. Im Gebäude be…
$632,097
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen