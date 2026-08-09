Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Hessen
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Hessen, Deutschland

;
Frankfurt am Main
14
Miethaus Löschen
Alles löschen
16 immobilienobjekte total found
Miethaus 360 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 360 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 360 m²
Beschreibung: Wohnungsbau mit 6 Wohnungen mit Balkonen in einem neuen Zustand. Alle Wohnunge…
$2,57M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Miethaus 800 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 800 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Wohnungsbau ( Neubau - 7 Wohnungen) im beliebten Zentrum von Frankfurt am Main. Wohnfläche:…
$8,64M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Miethaus 630 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 630 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 21
Fläche 630 m²
Etagenzahl 3
Neues Haus für 7 Wohnungen mit Tiefgarage für jede Wohnung in einer grünen, ruhigen Gegend i…
$5,88M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Miethaus 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Wohnungsbau mit 6 Wohnungen mit Balkonen in ausgezeichnetem Zustand. Das Haus befindet sich …
$3,69M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Miethaus 380 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 380 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Ein erschwingliches Dreigeschoss-Wohnungsgebäude mit einem angelegten Garten. Im Haus: 5 W…
$2,88M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Miethaus 750 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 750 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 24
Fläche 750 m²
Etagenzahl 4
Das gepflegte Apartment verfügt über 7 Apartments. Vielleicht eine Aufschlüsselung des Geb…
$4,97M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Miethaus 1 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 1 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 7
Wohn- und Gewerbegebäude zum Verkauf im Zentrum von Frankfurt.Die vollständig vermietete Imm…
$13,83M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Miethaus 360 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 360 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 360 m²
Beschreibung: Apartmenthaus mit 6 Wohnungen mit Balkon in einem neuen Zustand. Alle Apartmen…
$2,59M
Eine Anfrage stellen
Miethaus 1 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 1 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 7
Ein Wohn- und Gewerbehaus zum Verkauf im Zentrum von Frankfurt.Die komplett vermietete Anlag…
$13,94M
Eine Anfrage stellen
Miethaus 882 m² in Wolfhagen, Deutschland
Miethaus 882 m²
Wolfhagen, Deutschland
Fläche 882 m²
Etagenzahl 3
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 34466 Wolfhagen (30 Minuten von Kassel entfernt). Grundstüc…
$544,911
Eine Anfrage stellen
Miethaus 630 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 630 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 21
Fläche 630 m²
Etagenzahl 3
Neues Haus mit 7 Wohnungen mit Tiefgarage für jede Wohnung in einer grünen ruhigen Gegend im…
$5,93M
Eine Anfrage stellen
Miethaus 800 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 800 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Wohnungsbau (neues Gebäude - 7 Wohnungen) im beliebten Zentrum von Frankfurt am Main.Wohnflä…
$8,71M
Eine Anfrage stellen
Miethaus 750 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 750 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 24
Fläche 750 m²
Etagenzahl 4
Das gepflegte Apartment verfügt über 7 Apartments.Möglicherweise eine Erweiterung des Gebäud…
$5,01M
Eine Anfrage stellen
Miethaus 380 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 380 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Profitables dreistöckiges Apartmenthaus mit einem angelegten Garten.Im Haus: 5 Wohnungsfläch…
$2,90M
Eine Anfrage stellen
Miethaus 365 m² in Hohenkirchen, Deutschland
Miethaus 365 m²
Hohenkirchen, Deutschland
Fläche 365 m²
Etagenzahl 3
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 34314 Espenau Die Standortadresse lautet Kasseler Str., 3…
$595,583
Eine Anfrage stellen
Miethaus 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Wohnung Haus mit 6 Wohnungen mit Balkonen in ausgezeichnetem Zustand. Das Haus befindet sich…
$3,72M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Hessen

gewerbeimmobilien
hotels
büros
anlageimmobilien
laden
Realting.com
Gehen