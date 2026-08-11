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Mehrfamilienhäuser in Berlin, Deutschland

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Miethaus 987 m² in Berlin, Deutschland
Miethaus 987 m²
Berlin, Deutschland
Zimmer 28
Fläche 987 m²
Etagenzahl 3
Einkommenshaus in Berlin, komplett vermietet. Besteht aus 12 Wohnungen (von 1 bis 3 Zimmer).…
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Miethaus in Berlin, Deutschland
Miethaus
Berlin, Deutschland
Campinghaus mit Baugenehmigung! Das bestehende Gebäude mit 15 Wohnungen (von 56 bis 64 m …
$4,50M
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Miethaus 987 m² in Berlin, Deutschland
Miethaus 987 m²
Berlin, Deutschland
Schlafräume 28
Fläche 987 m²
Etagenzahl 3
Wohnungshaus in Berlin, komplett gemietet. Es besteht aus 12 Wohnungen (von 1 bis 3 Zimmer).…
$4,53M
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