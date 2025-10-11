Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrfamilienhäuser in Duisburg, Deutschland

Miethaus 303 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 303 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 303 m²
Etagenzahl 4
$302,119
Miethaus 520 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 520 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
$720,438
Miethaus 250 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 250 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in Duisburg. Das Haus wurde 1915 erbaut Das Haus verfügt …
$430,090
Miethaus 491 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 491 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 491 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 47166 Duisburg Das Haus verfügt über 1 Gewerbefläche - 35 m…
$524,921
Miethaus 496 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 496 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 496 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in Duisburg 47169 Hausfläche 496 m2 5 Wohnungen sind verm…
$468,623
Miethaus 562 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 562 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 562 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 47169 Duisburg. Hausfläche 562 m2 Im Gebäude befinden …
$521,660
Miethaus 480 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 480 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 480 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 47169 Duisburg Im Gebäude befinden sich 8 Wohnungen, nur …
$539,462
Miethaus 696 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 696 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 696 m²
Etagenzahl 5
47169 Duisburg Haus Baujahr 1935 / modernisiert 2019. Im Jahr 2019 wurden umfangreiche…
$743,739
