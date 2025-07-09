Alliance Highline ist ein architektonisches und investitionsstarkes Wahrzeichen von Tiflis, das sich im dynamischsten Teil der Hauptstadt am Schnittpunkt von Vake und Saburtalo befindet.
Der Komplex besteht aus drei Türmen – die vollendeten Türme A und B sind Premium-Investment-Apartments gewidmet, und Turm C wird die ersten und hochwertigsten Investment-Markenresidenzen der Hauptstadt, die Wyndham Grand Residences Tbilisi, beherbergen.
Das größte amerikanische Managementunternehmen Aimbridge Hospitality wird Alliance Highline verwalten, was den höchsten Servicestandard und eine effektive Vermietung der Apartments gewährleistet.
Gesamtinvestitionswert: $115 000 000
Die Infrastruktur des Projekts:
• Spa- und Wellnesscenter
• Hallenbad
• Fitnesscenter
• Restaurant
• Lobby-Bar
• Lounge
• Co-Working-Bereiche
• Konferenzräume
• Atrium und Erholungszone
• 4-stöckige, lokale Parkplätze