Alliance Highline

ID: 22396
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    26

Über den Komplex

Alliance Highline ist ein architektonisches und investitionsstarkes Wahrzeichen von Tiflis, das sich im dynamischsten Teil der Hauptstadt am Schnittpunkt von Vake und Saburtalo befindet.

Der Komplex besteht aus drei Türmen – die vollendeten Türme A und B sind Premium-Investment-Apartments gewidmet, und Turm C wird die ersten und hochwertigsten Investment-Markenresidenzen der Hauptstadt, die Wyndham Grand Residences Tbilisi, beherbergen.

Das größte amerikanische Managementunternehmen Aimbridge Hospitality wird Alliance Highline verwalten, was den höchsten Servicestandard und eine effektive Vermietung der Apartments gewährleistet.

Gesamtinvestitionswert: $115 000 000

Die Infrastruktur des Projekts:
• Spa- und Wellnesscenter
• Hallenbad
• Fitnesscenter
• Restaurant
• Lobby-Bar
• Lounge
• Co-Working-Bereiche
• Konferenzräume
• Atrium und Erholungszone
• 4-stöckige, lokale Parkplätze

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 34.3 – 40.2
Preis pro m², USD 5,672 – 5,750
Wohnungspreis, USD 196,938 – 231,150

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Video-Review von aparthotel Alliance Highline

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
