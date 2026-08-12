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Studios mit Swimmingpool in Zypern

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Paphos
34
Larnaka
16
Limassol
64
Germasogeia
21
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5 immobilienobjekte total found
Studio in Limnatis, Zypern
Studio
Limnatis, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Zum Verkauf: Studiowohnung in Geroskipou (Paphos Bereich).Ein modernes Projekt von einem zuv…
$192,000
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Studio in Geroskipou, Zypern
Studio
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Cypress Park Retirement Village — Comfortable Studio Apartment for Senior Living The stud…
$222,964
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Studio in Paphos, Zypern
Studio
Paphos, Zypern
Fläche 72 m²
For sale: This stylish studio at Eden Bay offers the perfect blend of smart design and refin…
$340,313
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Studio 1 zimmer in Paphos, Zypern
Studio 1 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/2
Introducing our newest development in the charming village of Emba, where contemporary livin…
$205,578
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Studio 1 zimmer in Geroskipou, Zypern
Studio 1 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/2
Adonidos Gardens Adonidos Gardens, a magnificent complex of apartments located in the charm…
$184,071
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