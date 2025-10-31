Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für Häuser mit Bergblick in Zypern

Paphos
11
Larnaka
4
Peyia
16
Agia Napa
4
7 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Lofou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lofou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$2,206
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Kellaki, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kellaki, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Welcome to your new home in the charming village of Kellaki. This beautifully furnished hous…
$1,510
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Schlafzimmer-Bungalow in Peyia, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Vouni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Vouni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
This charming house in Vouni is now available for rent, offering a beautiful living space of…
$1,858
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Schlafzimmer-Bungalow in Mousere, Zypern
2-Schlafzimmer-Bungalow
Mousere, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Discover comfortable living in this renovated bungalow available for rent in the peaceful vi…
$1,161
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 1 Schlafzimmer in Lofou, Zypern
Haus 1 Schlafzimmer
Lofou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$1,045
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Zoopigi, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Zoopigi, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
pro Monat
Eine Anfrage stellen

