Langfristige Miete von Häuser in Polis Chrysochous, Zypern

4 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Villa in Polis Chrysochous, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Die Riviera Beach Villa liegt nur wenige Schritte vom Meer entfernt und bietet die perfekte …
$5,830
pro Monat
4-Schlafzimmer-Villa in Polis, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
NUR SMALL PET ALLGEMEINE • Auf einem gated Komplex, mit einem privaten Sandstrand, • Die Unt…
$3,165
pro Monat
Haus 4 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Sandy Beach Villa – Luxusleben am Meer Diese atemberaubende Villa mit 4 Schlafzimmern bietet…
$3,048
pro Monat
Haus 2 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
pro Monat
Immobilienangaben in Polis Chrysochous, Zypern

