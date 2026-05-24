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Häuser zur Langzeitmiete in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Villa in Moni, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Willkommen in einer atemberaubenden zeitgenössischen Residenz in Moni Bereich in einer neu e…
$5,779
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Die Küche wird in diesem Monat renoviert werden. Dieses geräumige, freistehende Haus bietet …
$2,056
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7-Schlafzimmer-Villa in Moni, Zypern
7-Schlafzimmer-Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
7 Schlafzimmer Haus, befindet sich in der exklusiven Gegend von Moni in Limassol, dieses sch…
$8,091
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Immobilienangaben in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

mit Garten
mit Bergblick
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