Langfristige Miete von Häuser in Paphos, Zypern

5 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zur Miete: modernes 3-Zimmer-Doppelwohnung im 3. Stock eines gepflegten Wohnhauses im Herzen…
$2,344
pro Monat
Haus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Doppelhaushälfte befindet sich im Herzen von Kato Paphos, nur …
$2,813
pro Monat
Haus 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Designed for maximum comfort, the residences boast high-quality fittings and finishes. They …
$872
pro Monat
5-Schlafzimmer-Villa in Paphos, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Villa zu vermieten in Kato Paphos Diese beeindruckende 5-Zimmer-Villa befindet sich in der s…
$11,743
pro Monat
Villa mit 2 Schlafzimmern in Paphos, Zypern
Villa mit 2 Schlafzimmern
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Geräumige 2-Schlafzimmer Villa zu vermieten in Kato Paphos Diese beeindruckende 2-Zimmer-Vil…
$5,637
pro Monat
