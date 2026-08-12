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Penthäuser mit Swimmingpool in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
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Geroskipou
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Chloraka
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Koinoteta Chloraka
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3 immobilienobjekte total found
Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Penthouse 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Penthouse 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
C202 – 2 Schlafzimmer | 2 Badezimmer | 79 m2 Innen + 19 m2 Überdachte Veranda | Gesamtbedeck…
$518,520
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Penthouse 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Penthouse 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
D202 – 2 Schlafzimmer | 2 Badezimmer | 78 m2 Innen + 19.5 m2 Überdachte Veranda Gesamtfläche…
$530,042
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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