Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paphos
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lager in Paphos, Zypern

;
gewerbeimmobilien
105
hotels
7
büros
31
anlageimmobilien
21
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Lager 1 088 m² in Paphos, Zypern
Lager 1 088 m²
Paphos, Zypern
Fläche 1 088 m²
Das gesamte Gebäude für 9 Wohnungen - Paphos | Zypern.Projekt ROI Residence - PaphosROI RESI…
$3,60M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen