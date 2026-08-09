Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Nikosia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Nikosia, Zypern

;
Strovolos
356
Nikosia
295
Lakatamia
228
Latsia
82
Zeig mehr
56 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Zu verkaufen: eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in Kapstadt Lofts, die eine seltene Kombinatio…
$730,758
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
For sale: a modern 1-bedroom apartment in Cape Town Lofts, offering a perfect balance of com…
$318,017
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 3
Fläche 183 m²
$615,117
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 3
Fläche 131 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province, w…
$716,397
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 3
Fläche 256 m²
Es steht im Bau, ein Penthouse mit drei Schlafzimmern in der Provinz Archangelos / Anthoupol…
$277,124
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 2
Fläche 83 m²
Apartment mit zwei Schlafzimmern zum Verkauf im Stadtzentrum - Provinz Paphos, mit 83 m². üb…
$199,019
Eine Anfrage stellen
Zimmer 3 zimmer in Akaki, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Akaki, Zypern
Zimmer 3
Fläche 157 m²
Three bedroom under constructon house for sale in Xylofagou - Larnaca province. The house co…
$218,616
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 118 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 102 sq.m. covered int…
$504,762
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Akaki, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Akaki, Zypern
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Luxuswohnung mit zwei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Paralimni - Famagusta, im 3. …
$216,751
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 135 m²
Drei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Agia Fyla - Provinz Limassol, mit 104 t.m. überdachte Inn…
$523,530
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 1
Fläche 67 m²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$120,407
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 2
Fläche 143 m²
Zweistöckige Wohnung zum Verkauf in der Gegend von Kolonaki - Provinz Limassol, mit 96 qm.m.…
$723,180
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 2
Fläche 75 m²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
$199,019
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 1
Fläche 72 m²
One bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 60 sq.m. covered inte…
$246,243
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 2
Fläche 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$227,962
Eine Anfrage stellen
Zimmer 3 zimmer in Nikosia, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 220 m²
Zu verkaufen drei Schlafzimmer freistehend unter Bau Eckhaus in Panthea - Provinz Limassol, …
$474,921
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 131 m²
Zu verkaufen im Bau eines Drei-Zimmer-Apartments in Agios Athanasios - Provinz Limassol, mit…
$782,930
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$390,385
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Three bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Panthea - …
$643,324
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 147 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$510,504
Eine Anfrage stellen
Zimmer 3 zimmer in Strovolos, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 3
Fläche 144 m²
Drei Schlafzimmer unter Bauhaus zum Verkauf in Xylofagou - Provinz Larnaca. Das Haus besteht…
$255,252
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 3
Fläche 235 m²
Drei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Agios Athanasios - Provinz Limassol, mit 111 qm.m. überda…
$841,944
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 79 m²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Akaki, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Akaki, Zypern
Zimmer 2
Fläche 92 m²
Luxuswohnung mit zwei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Paralimni - Famagusta, im 3. …
$220,217
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 80 m²
Two bedroom resale apartment for sale in Kapparis - Famagusta province. The apartment consis…
$164,973
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 140 m²
$498,045
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 3
Fläche 144 m²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
$262,259
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 114 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 86 sq.m. covered inte…
$393,288
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Nikosia

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen