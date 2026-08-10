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Häuser in Nikosia, Zypern

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Nikosia
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Strovolos
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Lakatamia
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Latsia
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395 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Ein wunderschönes freistehendes Haus mit einem riesigen und schönen Garten in Geri. Das Haus…
$489,893
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
4-Zimmer Freistehendes Haus Wohnungen & Wohnräume Dieses kommende moderne Einfamilienhaus m…
$567,950
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Haus 5 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 295 m²
Ein dreistöckiges Haus in Aglantzia, Nicosia. Das Haus im Erdgeschoss hat eine Fläche von 10…
$472,186
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Haus 4 Schlafzimmer in Tseri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tseri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Haus von 4 Schlafzimmern gebaut im Jahr 2003 ist zu verkaufen in Tseri. Es besteht aus 200m2…
$413,163
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Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet komfortable und energieeffiziente Familie in einem ruhig…
$383,285
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Haus 5 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Ein schönes Einfamilienhaus in einer der luxuriösesten Gegenden in Nikosia, im Bezirk Archan…
$767,302
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Haus 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3-Zimmer-Haus Dieses größere Haus bietet 141 m2 Innenraum und eine Gesamtfläche von 296 m2, …
$423,936
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Haus 4 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 395 m²
Ein Haus in Archangelos/Anthoupoli, Nicosia. Die Unterkunft bietet einen einfachen Zugang zu…
$596,135
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Haus 4 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Ein sehr schönes und geräumiges 4-Zimmer-Doppelhaus in einer ruhigen Gegend in Kaimakli, nur…
$472,186
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Dieses geräumige Haus ist derzeit im Bau und bietet eine Gesamtfläche von 180 m2 auf einem 2…
$394,899
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Haus 3 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Das Haus befindet sich in einer sehr guten Gegend von Nicosia. Es ist in der Nähe aller Anne…
$452,449
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Haus 4 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Ein zeitgemäßes Haus mit großem Garten und doppelt überdachter Garage. Das Erdgeschoss beste…
$820,423
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Dieses Haus ist ein wunderschön gestaltetes Projekt von zwei Familienhäusern im Zentrum von …
$377,477
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Ein schrulliges und schönes Haus in Makedonitissa, Nikosia. Dieses Haus liegt in einer ruhig…
$283,312
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Haus 3 Schlafzimmer in Latsia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 257 m²
Haus zum Verkauf nur 5 km vom Zentrum von Nikosia und in unmittelbarer Nähe zum neuen Nicosi…
$788,219
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Haus 4 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Dreistöckiges Haus in Egkomi. Es besteht aus einem Kellergeschoss mit einem Bürobereich, ein…
$471,594
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Haus 3 Schlafzimmer in Latsia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Das Haus befindet sich in einer sehr ruhigen Gegend von Nicosia. Es ist in der Nähe aller An…
$590,232
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Haus 5 Schlafzimmer in Latsia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Latsia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Luxus 5-Zimmer-Haus in Latsia Gemeinde, in der Nähe General Hospital, The Mall of Cyprus und…
$2,16M
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Villa in Nikosia, Zypern
Villa
Nikosia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Das Anwesen ist ein dreistöckiges Haus in Egkomi. Es liegt 125 Meter von der 3. Grundschule …
$510,664
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 413 m²
Ein Drei-Zimmer-Haus zum Verkauf in Engkomi Bereich, Nicosia. Das Haus besteht im Erdgeschos…
$495,795
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Haus 4 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Eine Luxusvilla zu vermieten in Stovolos! Der Bau ist von 2004 und besteht aus 500qm, 30qm T…
$1,89M
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Haus 5 Schlafzimmer in Klirou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Klirou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Sehr schöne neoklassizistische super luxuriöse Villa in Kalo Chorio, Klirou zum Verkauf. Das…
$1,77M
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Haus 4 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Einfamilienhaus im Erdgeschoss in Kaimakli des Bezirks Nicosia. Das Anwesen ist ideal in der…
$353,588
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Haus 4 zimmer in Latsia, Zypern
Haus 4 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
For sale:  three-bedroom house located in Latsia, Nicosia. This is the right-side house o…
$381,095
MwSt.
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Haus 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Ein unvollständiges Doppelhaus und ein angrenzendes Grundstück in Lakatamia, Nicosia. Es bes…
$383,651
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Haus 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Freistehendes 4-Zimmer-Haus zum Verkauf in der Gegend von Geri in Nicosia. Das Erdgeschoss b…
$508,365
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Modernes 3-Zimmer-Haus - Modernes Familienleben in einer ruhigen Nachbarschaft Dieses wunder…
$476,202
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Ein zweistöckiges Einfamilienhaus zum Verkauf in Engomi in Nicosia. Die Unterkunft bietet ei…
$343,473
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Haus 4 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 435 m²
Zweistöckiges Einfamilienhaus mit Keller in Dali. Das Haus hat eine überdachte Fläche von 24…
$474,543
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 317 m²
Ein riesiges Einfamilienhaus mit Swimmingpool im Dorf Kalo Chorio. Ein schönes Drei-Zimmer-H…
$436,772
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