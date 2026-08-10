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Villen in Nikosia, Zypern

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Nikosia
61
Strovolos
18
Lakatamia
8
Latsia
18
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74 immobilienobjekte total found
Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet komfortable und energieeffiziente Familie in einem ruhig…
$383,285
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Villa in Nikosia, Zypern
Villa
Nikosia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Das Anwesen ist ein dreistöckiges Haus in Egkomi. Es liegt 125 Meter von der 3. Grundschule …
$510,664
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Villa in Lakatamia, Zypern
Villa
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
Chara Homes 33 — Modern Family Living in the Heart of Lakatamia Chara Homes 33 is an eleg…
$345,000
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Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Diese geräumige 4-Zimmer-Villa bietet raffiniertes modernes Wohnen in einem familienorientie…
$458,780
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Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet komfortable und energieeffiziente Familie in einem ruhig…
$383,285
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Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet komfortable und energieeffiziente Familie in einem ruhig…
$389,092
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Villa in Dali, Zypern
Villa
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
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Villa in Strovolos, Zypern
Villa
Strovolos, Zypern
Schlafräume 5
Stockwerk 2
5-Zimmer-Villa – Zeitgenössische Eleganz und zeitloser Luxus Allgemeine Beschreibung Diese L…
$1,80M
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Villa in Psimolofou, Zypern
Villa
Psimolofou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Erleben Sie modernes, komfortables Wohnen in dieser energieeffizienten Residenz. Dieses Haus…
$336,800
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Villa in Strovolos, Zypern
Villa
Strovolos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 217 m²
Eine moderne Entwicklung mit vier Schlafzimmern in Strovolos, gebaut nach höchsten Standards…
$435,551
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Villa in Agia Eirini Lefkosia, Zypern
Villa
Agia Eirini Lefkosia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Schönes Familienhaus mit fünf Schlafzimmern befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend v…
$1,37M
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Villa in Nikosia, Zypern
Villa
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 413 m²
Drei Schlafzimmer Haus mit Erdgeschoss, Veranda und Speisekammer. Im ersten Stock befindet s…
$487,957
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Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
A klassischer Stil, vier Schlafzimmer, freistehende Villa in einem vollen Grundstück gebaut.…
$696,881
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Villa in Nikosia, Zypern
Villa
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 355 m²
Das betreffende Anwesen ist ein Drei-Zimmer-Haus in Aglanzie, Nicosia. Im ersten Stock des H…
$644,744
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Villa in Lakatamia, Zypern
Villa
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 213 m²
Chara Homes 33 — Elegant 3-Bedroom Residence in Lakatamia, Nicosia Chara Homes 33 is a mo…
$345,000
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Villa in Yeri, Zypern
Villa
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
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Villa in Strovolos, Zypern
Villa
Strovolos, Zypern
Schlafräume 5
Stockwerk 2
5-Zimmer-Villa – Zeitgenössische Eleganz und zeitloser Luxus Allgemeine Beschreibung Diese L…
$1,80M
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Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
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Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet komfortable und energieeffiziente Familie in einem ruhig…
$386,769
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Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Diese geräumige 4-Zimmer-Villa bietet raffiniertes modernes Wohnen in einem familienorientie…
$418,129
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Villa in Yeri, Zypern
Villa
Yeri, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
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Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet komfortable und energieeffiziente Familie in einem ruhig…
$377,477
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Villa 3 zimmer in Lakatamia, Zypern
Villa 3 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Etagenzahl 2
New house for sale in the area of Anthoupolis, Nicosia. The latest modern building material…
$308,618
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Villa 3 zimmer in Nikosia, Zypern
Villa 3 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 165 m²
Halbunabhängiges, luxuriöses Herrenhaus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Po…
$472,670
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Villa 2 zimmer in Strovolos, Zypern
Villa 2 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 2
Fläche 134 m²
Luxuriöse Villa mit zwei Schlafzimmern zum Verkauf in Mesogi - Paphos, mit 134 qm überdachte…
$227,638
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Villa 3 zimmer in Nikosia, Zypern
Villa 3 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 170 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$306,816
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Villa 3 zimmer in Strovolos, Zypern
Villa 3 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 3
Fläche 168 m²
Ein Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Gegend von Xylofagou - Provinz Larnaca. D…
$244,959
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Villa 4 zimmer in Lakatamia, Zypern
Villa 4 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 180 m²
Four bedroom under construction luxury detached villa for sale in Protaras - Famagusta provi…
$489,919
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Villa 3 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Luxuriöse Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Mesogi - Paphos, mit 180 qm überdachte…
$329,945
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Villa 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Villa 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 185 m²
Ein Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Gegend von Xylofagou - Provinz Larnaca. D…
$252,381
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Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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