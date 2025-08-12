Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrfamilienhäuser in Nikosia, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Miethaus 362 m² in Nikosia, Zypern
Miethaus 362 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 362 m²
Dieses dreistöckige Gebäude mit vier Wohnungen befindet sich in Kaymakli, Nicosia. Die erste…
$407,841
Eine Anfrage stellen
