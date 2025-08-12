Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Nikosia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Nikosia, Zypern

Nikosia
39
Strovolos
625
Nikosia
525
Lakatamia
318
Zeig mehr
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Xyliatos, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Xyliatos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Über das Projekt: Thalassa Beach Resort ist eine exklusive Wohnanlage in erster Strandreihe…
$302,230
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Xyliatos, Zypern
Studio 1 zimmer
Xyliatos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Über das Projekt: Thalassa Beach Resort ist eine exklusive Wohnanlage in erster Strandreihe…
$153,139
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Xyliatos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Xyliatos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Über das Projekt: Thalassa Beach Resort ist eine exklusive Wohnanlage in erster Strandreihe…
$255,216
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse 2 zimmer in Ayia Marina, Zypern
Penthouse 2 zimmer
Ayia Marina, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
О проекте: TessaMent — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых попул…
$151,846
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Über das Projekt: TessaMent ist ein modernes Wohnprojekt im Herzen eines der beliebtesten u…
$162,889
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Nikosia

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen