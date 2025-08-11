Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Xyliatos, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Xyliatos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Xyliatos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Über das Projekt: Thalassa Beach Resort ist eine exklusive Wohnanlage in erster Strandreihe…
$153,139
Wohnung 4 zimmer in Xyliatos, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Xyliatos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Über das Projekt: Thalassa Beach Resort ist eine exklusive Wohnanlage in erster Strandreihe…
$302,230
Studio 1 zimmer in Xyliatos, Zypern
Studio 1 zimmer
Xyliatos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Über das Projekt: Thalassa Beach Resort ist eine exklusive Wohnanlage in erster Strandreihe…
$153,139
Wohnung 3 zimmer in Xyliatos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Xyliatos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Über das Projekt: Thalassa Beach Resort ist eine exklusive Wohnanlage in erster Strandreihe…
$255,216
Immobilienangaben in Xyliatos, Zypern

