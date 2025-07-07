Wohnung in einem Neubau Luma Genesis

Moderne 2-Schlafzimmer, 2-Zimmer-Apartment in LUMA Genesis – Geroskipou
Erleben Sie zeitgenössisches Wohnen in diesem wunderschön gestalteten 2-Schlafzimmer, 2-Bad-Wohnung in der exklusiven LUMA Genesis-Entwicklung. Ideal für Familien, Paare oder als Investition.
Apartment Highlights – Alle im Preis enthalten:
-offener Wohnbereich mit elegantem, modernem Design.
- Klimaanlage in jedem Zimmer.
- Elektrische Rollläden in den Schlafzimmern.
- Überdachter Parkplatz für Bequemlichkeit.
Gemeinschaftsperks:
-Kommunal Pool: Entspannen Sie sich und genießen Sie den zyprischen Sonnenschein.
-Kinder Spielplatz: Ein sicherer und lustiger Platz für Kinder.
📍 Standort:
Dieses Apartment befindet sich in Geroskipou und ist nur wenige Schritte von der Universalzone von Paphos, dem Stadion Paphos und der Grenze zur Stadt Paphos entfernt. Es ist auch in der Nähe des Paphos Stadtzentrum, des Flughafens, schöne Strände und wesentliche Annehmlichkeiten.
💰 Keine versteckten Kosten – alles inklusive!
📞 Kontaktieren Sie uns heute, um eine Besichtigung zu buchen oder mehr zu erfahren!