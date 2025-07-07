  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Luma Genesis

Geroskipou, Zypern
Preis auf Anfrage
Wohnung in einem Neubau Luma Genesis
1
ID: 27579
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Geroskipou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Moderne 2-Schlafzimmer, 2-Zimmer-Apartment in LUMA Genesis – Geroskipou

Erleben Sie zeitgenössisches Wohnen in diesem wunderschön gestalteten 2-Schlafzimmer, 2-Bad-Wohnung in der exklusiven LUMA Genesis-Entwicklung. Ideal für Familien, Paare oder als Investition.

Apartment Highlights – Alle im Preis enthalten:

-offener Wohnbereich mit elegantem, modernem Design.

- Klimaanlage in jedem Zimmer.

- Elektrische Rollläden in den Schlafzimmern.

- Überdachter Parkplatz für Bequemlichkeit.

Gemeinschaftsperks:

-Kommunal Pool: Entspannen Sie sich und genießen Sie den zyprischen Sonnenschein.

-Kinder Spielplatz: Ein sicherer und lustiger Platz für Kinder.

📍 Standort:

Dieses Apartment befindet sich in Geroskipou und ist nur wenige Schritte von der Universalzone von Paphos, dem Stadion Paphos und der Grenze zur Stadt Paphos entfernt. Es ist auch in der Nähe des Paphos Stadtzentrum, des Flughafens, schöne Strände und wesentliche Annehmlichkeiten.

💰 Keine versteckten Kosten – alles inklusive!

📞 Kontaktieren Sie uns heute, um eine Besichtigung zu buchen oder mehr zu erfahren!

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 62.8
Preis pro m², USD 3,078
Wohnungspreis, USD 195,118
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 90.4
Preis pro m², USD 3,563
Wohnungspreis, USD 325,197

Standort auf der Karte

Geroskipou, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Luma Genesis
Geroskipou, Zypern
Preis auf Anfrage
Andere Komplexe
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Alle anzeigen Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Larnaka, Zypern
von
$142,216
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Terra Life in IskeleTricon Development hat sein neues Projekt Terra Life in der Türkei vorgestellt. Der Komplex, bestehend aus mehreren Low-Risiko-Blöcken von Studios, befindet sich im Resort-Bereich von Iskele in Nordzypern. Der geschätzte Abschlusstermin ist der 20. Dezember.Der Hauptvorte…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Paphos, Zypern
von
$415,249
Fläche 110 m²
1 Immobilienobjekt 1
QUATRRO ist ein Boutique-Wohnungsprojekt, das über vier Ebenen eine exklusive Wohnung pro Etage bietet und maximale Privatsphäre und Komfort gewährleistet. Jedes Apartment mit zwei Schlafzimmern verfügt über ein geräumiges, offenes Layout, raumhohe Fenster, versteckte A/C, optionale Fußboden…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.0
425,713
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Residenz URBAN CITY
Residenz URBAN CITY
Residenz URBAN CITY
Residenz URBAN CITY
Residenz URBAN CITY
Residenz URBAN CITY
Larnaka, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 100–137 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das Projekt "Urban City" im pulsierenden Stadtzentrum von Larnaka bietet eine einzigartige Mischung aus Luxus und Komfort. Dieses exklusive Gebäude verfügt über 5 Etagen, mit insgesamt 16 Premium-Wohnungen, jedes sorgfältig entworfen, um hohe Standards des modernen Lebens zu erfüllen. Die Be…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
100.0 – 137.0
315,441 – 390,237
Bauherr
FIVE TREES LTD
Bauherr
FIVE TREES LTD
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
