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Berghütte kaufen in Limassol Municipality, Zypern

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Tserkezoi Municipality
4
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Eine Luxusvilla in Agia Fyla, einer der schönsten Gegenden von Limassol mit Berg- und Meerbl…
$1,54M
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Eigenschaftstypen in Limassol Municipality

villen
cottages
reihenhäuser
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Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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