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Business zum Verkauf in Limassol Municipality, Zypern

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Fertiges Geschäft 1 570 m² in Limassol District, Zypern
Fertiges Geschäft 1 570 m²
Limassol District, Zypern
Fläche 1 570 m²
Werfen wir einen Blick auf das NEON Limassol Projekt.Für weitere Informationen zu anderen Pr…
$6,78M
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