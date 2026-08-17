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Villen mit Bergblick kaufen in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Eingebettet in einem beeindruckenden 3.000m2 Wohngrundstück, umgeben von Grün und Berglandsc…
$931,101
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Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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