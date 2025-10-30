Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Zypern
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Koinoteta Parekklesias, Zypern

penthäuser
5
1 Zimmer
20
2 Zimmer
38
3 Zimmer
24
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/6
$941,741
Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

