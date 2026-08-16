Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Koinoteta Parekklesias, Zypern

;
penthäuser
7
1 Zimmer
27
2 Zimmer
74
3 Zimmer
28
Zeig mehr
4 immobilienobjekte total found
Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
Dieses weitläufige landwirtschaftliche Land, in Parekklisia gelegen, bietet eine einzigartig…
$403,313
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 424 m²
Entdecken Sie den Inbegriff des Luxuslebens mit dieser atemberaubenden 424 qm Villa in Parek…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Maisonnette mit vier Schlafzimmern in Agios Thyconas und in der Nähe von vier und fünf Stern…
$610,731
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 197 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Pareklisia, Limassol (Lemesos), Zypern
$3,73M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen