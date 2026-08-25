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Wohnimmobilien in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

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wohnungen
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111 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Kolossaiou, Petrou & Pavlou von Limassol, Zyper…
$497 702
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$504 647
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Wohnung in Moni, Zypern
Wohnung
Moni, Zypern
Located on the boundary of Pyrgos, the land is ideal for a permanent residence and is close …
$345 697
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung in Moni, Zypern
Wohnung
Moni, Zypern
Wohnland zum Verkauf in Moni (Slawviden), Limassol Ausgezeichnete Gelegenheit, ein Wohngrun…
$520 851
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Wohnung 4 zimmer in Moni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Moni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 241 m²
Diese modernen Villen in einem malerischen Vorort des östlichen Teils von Limassol, perfekt …
$1,06M
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
3-Schlafzimmer Villa – Moderner Komfort umgeben von Natur in der Nähe von Limassol Allgemein…
$519 694
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Neues Projekt wird in Moni Village, Limassol entwickelt. Es besteht aus 11 freistehenden 2 u…
$380 266
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Villa mit drei Schlafzimmern mit erweitertem Layout, Meerblick und optionalem Pool in Moni, …
$549 788
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Haus 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Welcome to an exclusive new development located in the serene village of Moni, Limassol. Off…
$407 009
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Haus 4 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 151 m²
The village and valley of Moni, one of the most prestigious suburbs of Limassol, enjoys the …
$404 160
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1
Dieses Apartment in Moni bietet eine exklusive gated Community, nur wenige Minuten von Limas…
$320 613
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Wohnung 2 zimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Moni, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Umgeben von der Natur, nur wenige Minuten von Limassol, entsteht ein geschlossener Wohnkompl…
$320 474
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 2/3
Entdecken Sie müheloses modernes Wohnen, eine neue zeitgenössische Entwicklung im begehrten …
$486 128
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$891 235
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1
Ein geräumiges, modernes 2-Zimmer-Apartment in einer stilvollen neuen Wohnentwicklung im beg…
$407 422
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$590 298
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Drei eigenständige Ein-Zimmer-Wohnungen mit jeweils eigenem Balkon Gesamtbaufläche: ca. 110 …
$461 822
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/4
2-Zimmer-Wohnung - Zeitgenössischer Komfort in einer ruhigen Umgebung Die 2-Zimmer-Apartment…
$509 277
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$567 149
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$503 490
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Diese attraktive Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in der ruhigen Wohngegend von Moni,…
$868 086
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Wohnung 3 zimmer in Moni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Moni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Die Stadt Limassol wächst rasant und entwickelt sich, und Vorort-Immobilien werden aufgrund …
$631 864
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$549 788
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Wohnung in Moni, Zypern
Wohnung
Moni, Zypern
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, landwirtschaftliches Grundstück in der ruhigen und gefragte…
$115 930
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Schönes 3-Zimmer-Haus in der Nähe von Monte Caputo, bietet Komfort und moderne Effizienz. Da…
$671 320
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1
Eine moderne Wohnung in einer stilvollen neuen Entwicklung in der wünschenswerten Apostolos …
$369 226
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Penthouse in Moni, Zypern
Penthouse
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Stockwerk 3/3
Dieses atemberaubende zweistöckige Penthouse bietet eine beispiellose Mischung aus Eleganz, …
$693 311
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Haus 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 2
Dieses 2-Zimmer-Haus bietet eine ideale Kombination aus modernem Design, funktionalem Layout…
$381 958
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Haus 4 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
4 Zimmer Haus Dieses schöne Haus bietet vier geräumige Schlafzimmer, drei moderne Badezimmer…
$596 086
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Villa mit drei Schlafzimmern mit erweitertem Layout, Meerblick und optionalem Pool in Moni, …
$557 890
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