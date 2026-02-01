Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Zypern
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Koinoteta Kissonergas, Zypern

Wohnung in Kissonerga, Zypern
Wohnung
Kissonerga, Zypern
Ein großes Grundstück in Kissonerga Dorf, Paphos Bezirk. Das Land hat Zugang durch eine reg…
$432,121
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Verkauf: Wenn Sie aufwachen möchten, Ihr Frühstück in "Paradise" und mit Blick auf das Mitt…
$823,910
