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Berghütte kaufen in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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6 immobilienobjekte total found
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 571 m²
Ein Elite-Projekt von zwei luxuriösen Häusern in der privaten und ruhigen Gegend von Agios T…
$3,59M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 571 m²
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, eine außergewöhnliche Luxusvilla in Ayios Tychonas, …
$3,86M
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
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Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
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TekceTekce

Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

mit Garage
mit Garten
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