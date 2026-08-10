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Häuser am Meer in Germasogeia, Zypern

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7 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Diese moderne 4-Zimmer-Eigenschaft mit separaten Dienstmädchen-Viertel und ersparte keine Ko…
$2,27M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 150 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Residenz in der renommierten Wohnenklave Paniotis, einer…
$7,87M
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Luxus Strand Maisonette zum Verkauf in der Germasogeia Tourist Area, Limassol. Dieses komple…
$951,883
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TekceTekce
Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 525 m²
Unvergleichliche Lebenserfahrung, mit einer großzügigen 525 qm Wohnfläche auf einem ausgedeh…
$3,43M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Germasogeia, bietet diese außergewöhnliche Villa eine s…
$6,88M
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$676,665
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$706,518
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