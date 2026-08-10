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Wohnungen am Meer in Germasogeia, Zypern

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penthäuser
118
studio-wohnungen
21
1 Zimmer
348
2 Zimmer
908
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65 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Erleben Sie das Wunder des Luxuslebens in dieser außergewöhnlichen 3-Zimmer-Wohnung in Germa…
$968,050
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 3/4
Spacious, bright apartment with 2 bedrooms and 2 bathrooms. nodes on the 3rd floor, a four-s…
$522,544
MwSt.
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$375,162
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$696,896
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Luxuriöse Wohnung mit 2 Schlafzimmern + Büro in Potamos Germasogeias von Limassol. Es besteh…
$1,61M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Dieses hervorragende 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer-Wohnung befindet sich auf einem Landmark-G…
$2,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Entdecken Sie das hohe Wohnen in dieser atemberaubenden 2-Zimmer-Luxus-Wohnung in Germasogei…
$760,363
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 377 m²
Diese exklusive Boutique-Entwicklung befindet sich im renommierten Viertel Paniotis von Germ…
$1,97M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 632 m²
Diese atemberaubende 5-Zimmer-Villa mitten in der begehrten Gegend von Germasogeia bietet di…
$5,76M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$885,400
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Steigen Sie in moderne Küsten-Eleganz mit dieser wunderschön gestalteten 3-Zimmer-Wohnung in…
$864,207
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Eine seltene Gelegenheit erwartet, ein atemberaubendes Limassol-Strand-Eigentum im renommier…
$858,480
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
А atemberaubende Wohngemeinschaft, die Ihnen das Beste aus beiden Welten bietet: die Ruhe de…
$437,882
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Entdecken Sie eine schöne renovierte 2-Zimmer-Wohnung am Meer zum Verkauf im Herzen von Pota…
$437,882
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 377 m²
Diese außergewöhnliche 4-Zimmer-Doppelhaushälfte befindet sich in der sehr begehrten Gegend …
$1,97M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Penthouse-Wohnung in der wünschenswerten Gegend von Ger…
$754,495
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Wir freuen uns, diese erstklassige 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in einer der begehrtesten…
$510,925
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$380,970
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$696,896
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$673,666
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
А atemberaubende Wohngemeinschaft, die Ihnen das Beste aus beiden Welten bietet: die Ruhe de…
$437,882
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$609,784
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$609,784
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
А atemberaubende Wohngemeinschaft, die Ihnen das Beste aus beiden Welten bietet: die Ruhe de…
$267,339
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Exklusives Penthouse zum Verkauf in Germasogeia Limassol mit privatem Dachpool, Meerblick, P…
$667,697
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 1
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Fläche 50 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
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