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Villen mit Bergblick kaufen in East Limassol Municiplaity, Zypern

Demos Agiou Athanasiou
52
Koinoteta Agiou Tychona
44
Germasogeia
51
Koinoteta Mouttagiakas
22
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2 immobilienobjekte total found
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 973 m²
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 973 m²
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Immobilienangaben in East Limassol Municiplaity, Zypern

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mit Garten
mit Terrasse
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Luxuriös
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