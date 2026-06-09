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Monatliche Miete für Villen mit Meerblick in East Limassol Municiplaity, Zypern

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Demos Agiou Athanasiou
3
Germasogeia
6
Koinoteta Mouttagiakas
4
1 immobilienobjekt total found
5-Schlafzimmer-Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zur Miete: Beeindruckende freistehende Villa mit 400 m2 Innenraum, befindet sich in der sehr…
$4,339
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Immobilienangaben in East Limassol Municiplaity, Zypern

mit Garten
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