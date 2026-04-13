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Monatliche Miete für Villen mit Garden in East Limassol Municiplaity, Zypern

Germasogeia
3
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5-Schlafzimmer-Villa in Agios Tychonas, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Diese außergewöhnliche 5-Zimmer-Villa ist über drei geräumige Etagen konzipiert und bietet K…
$6,907
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