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Monatliche Miete für Villen mit Bergblick in East Limassol Municiplaity, Zypern

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Demos Agiou Athanasiou
5
Koinoteta Agiou Tychona
8
Germasogeia
12
1 immobilienobjekt total found
6-Schlafzimmer-Villa in Agios Tychonas, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Willkommen in diesem exquisiten modernen Zuhause, einem dreistufigen architektonischen Wunde…
$16,063
pro Monat
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Immobilienangaben in East Limassol Municiplaity, Zypern

mit Garten
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