Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Wohnimmobilien
  4. Doppelhaus
  5. Garten

Doppelhaus mit Garten kaufen in Zypern

Paphos
5
Limassol
9
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
16
Zeig mehr
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
12 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32M
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Available 3 bedroom duplex penthouse with a roof garden. The apartment has covered areas 125…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Zypern

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen