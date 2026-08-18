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Wohnimmobilien in Dekelia, Zypern

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20
22 immobilienobjekte total found
Villa in Minden, Zypern
Villa
Minden, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Fünf-Zimmer-Haus auf einem großen 880 m2 Grundstück, ideal gelegen neben dem Mariandy Hotel …
$1,02M
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Bungalow in Minden, Zypern
Bungalow
Minden, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
4-Schlafzimmer Bungalow in einem Gated Complex — Larnaca Bay, Dhekelia Bereich Geräumiges 4…
$1,28M
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Haus 3 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Modernes Haus zum Verkauf in Dekeleia, Larnaca, nur 350m vom Strand entfernt. Nur eine 5-min…
$702,377
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Haus 5 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
Nicht mehr als 5 Autominuten vom Stadtzentrum von Larnaca entfernt, befindet sich dieses sch…
$1,11M
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Haus 4 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Brandneue Villa vollendet Jahr 2023 mit fertigen Titel deed. Nur 350 Meter Entfernung vom De…
$808,618
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Bungalow in Minden, Zypern
Bungalow
Minden, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
4-Schlafzimmer Bungalow in einem Gated Complex — Larnaca Bay, Dhekelia Bereich Geräumiges 4…
$905,193
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TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 212 m²
Ultra-luxuriöse Strand-Frontvillen benannt nach den wertvollen und seltenen Edelsteinen. Jed…
$3,47M
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Haus 4 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Deluxe 4-Zimmer-Villa in Dhekelia Bereich, Larnaca mit zu Fuß zum Strand. Nur 600 Meter vom …
$1,56M
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Haus 5 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 239 m²
Neues Projekt von 8 High-End-Villen mit unverwechselbarem architektonischem Design und luxur…
$1,44M
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Haus 3 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Ein moderner Lebensraum mit geräumigem Wohnen am Strand. Das Hotel liegt im Herzen von Dheke…
$306,921
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Haus 3 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Das Hotel liegt nur 450 Meter vom Strand Dekeleia entfernt, dieses Haus wurde fast komplett …
$365,944
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Haus 4 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Deluxe 4-Zimmer-Villa in Dhekelia Bereich, Larnaca mit zu Fuß zum Strand. Nur 700 Meter vom …
$1,44M
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Haus 3 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Ultra-luxuriöse Strand-Frontvillen benannt nach den wertvollen und seltenen Edelsteinen. Jed…
$2,54M
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Haus 6 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Dieses geräumige zweistöckige Haus befindet sich in der Dhekelia Straße in Larnaca in einem …
$1,48M
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Haus 3 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Ein modernes Einfamilienhaus an der Dekelia Road, nur wenige Gehminuten von einem der vielen…
$696,474
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/3
Erste Etage Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf auf Dekeleia Straße, Larnaca. In einer ruhigen G…
$325,849
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Haus 3 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 800 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern Nur 300 Meter vom Strand entfernt - Dhekelia, Larnaca Diese elega…
$1,03M
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Haus 3 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Ein modernes Einfamilienhaus an der Dekelia Road, nur wenige Gehminuten von einem der vielen…
$691,752
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Haus 3 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Ein moderner Lebensraum mit geräumigem Wohnen am Strand. Das Hotel liegt im Herzen von Dheke…
$342,335
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Haus 4 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Diese schöne Villa befindet sich in etablierter Ansägelanlage, Dhekelia Touristische Fläche …
$625,646
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Villa 5 zimmer in Minden, Zypern
Villa 5 zimmer
Minden, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 313 m²
Etagenzahl 2
For sale off-plan house with 5 bedrooms, located 200 meters from the sea, in the area of Dhe…
$742,777
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Wohnung 2 zimmer in Minden, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Minden, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$526,882
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Immobilienangaben in Dekelia, Zypern

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