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Wohnungen in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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Grad Zadar
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Zadar
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Nin
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228 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Opcina Preko, Kroatien
UP UP
Wohnung 3 zimmer
Opcina Preko, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/2
Luxusvoll ausgestattete 2-BR-Apartment mit Meerblick, 476 m2 Yard (1/2 Aktie) & Expansionspo…
$467,398
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
$898,964
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
$961,391
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
$425,196
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Wohnung in Nin, Kroatien
Wohnung
Nin, Kroatien
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Opcina Privlaka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/1
Wir verkaufen eine Wohnung im ersten Stock eines Neubaus (S101C) in Privlaka bei Zadar. Die …
$288,613
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Kolan, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Kolan, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/3
Die Immobilie befindet sich in der ersten Reihe am Meer, nur zehn Meter von der Küste entfer…
$729,166
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$473,609
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nin, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
$1,57M
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Penthouse in Municipality of Kolan, Kroatien
Penthouse
Municipality of Kolan, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 127 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses außergewöhnliche Penthouse in einer modernen Stadtvilla an ein…
$743,024
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
$800,559
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
$363,545
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nin, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-5
$300,495
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 3 zimmer in Opcina Pakostane, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Opcina Pakostane, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Dreistöckiges Wohnhaus mit Wohnungen befindet sich in der Nähe von Zadar 800 m vom Meer entf…
$383,754
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
$847,307
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
$2,05M
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Penthouse 3 zimmer in Opcina Sukosan, Kroatien
Penthouse 3 zimmer
Opcina Sukosan, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Willkommen in Sukošan Hills, einem Projekt, das Luxus, Eleganz und den mediterranen Lebensst…
$644,693
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S202) eines …
$388,217
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
$1,97M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
$784,891
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
$994,579
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Opcina Privlaka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
$430,401
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Kolan, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Kolan, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 86 m²
Entdecken Sie 3 Luxusappartements in Mandre, Pag, nur 300 m vom Strand entfernt. Die modern …
$3,066
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Opcina Privlaka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Wir verkaufen eine Südwohnung im ersten Stock (S102) eines Neubaus in Privlaka bei Zadar. …
$286,851
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Opcina Privlaka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Wir verkaufen eine Wohnung im ersten Stock eines Neubaus in Privlaka bei Zadar mit Südausric…
$299,003
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S201) eines …
$404,058
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Nin, Kroatien
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Nin, Kroatien
$648,671
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Wohnung in Opcina Sukosan, Kroatien
Wohnung
Opcina Sukosan, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 2
One-bedroom apartment in a new building, first row to the sea, Sukošan, 58,73 m² NKP Apartme…
$275,681
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Zadar

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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