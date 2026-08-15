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Wohnimmobilien in Biograd na Moru, Kroatien

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6 immobilienobjekte total found
Villa in Biograd na Moru, Kroatien
Villa
Biograd na Moru, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Wunderbare Doppelhaushälfte mit Swimmingpool in Biograd-na-moru, nur 400 m vom Strand entfer…
$1,15M
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Villa in Biograd na Moru, Kroatien
Villa
Biograd na Moru, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Einziges Anwesen in erster Meereslinie mit Olivenhain in absolut isolierter Lage auf der Ins…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Biograd na Moru, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Biograd na Moru, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/2
Two-Bedroom Apartment with Terrace, 59 m², Biograd On the second floor of a newer building, …
$213,681
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Wohnung 2 zimmer in Biograd na Moru, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Biograd na Moru, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
New construction, two-room apartment with garden 81.51 m2, Biograd na Moru, Zadar A two-room…
$261,288
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Wohnung 2 zimmer in Biograd na Moru, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Biograd na Moru, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/2
New construction, two-room apartment 76.94 m2, Biograd na Moru, Zadar On the second floor of…
$220,324
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Haus 5 zimmer in Biograd na Moru, Kroatien
Haus 5 zimmer
Biograd na Moru, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
In the center of Biograd there is an apartment building with 3 one-room apartments, 2 studio…
$519,872
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