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Wohnimmobilien in Velingrad, Bulgarien

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Wohnung 2 zimmer in Welingrad, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Welingrad, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 75 m²
Apartment in the five-star complex of the Holy Savior. Shine Spas using the mineral water of…
$41,178
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Wohnung 1 zimmer in Welingrad, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Welingrad, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 36 m²
One bedroom apartment in the very center of Velingrad at the former hotel « Bor ». Suitable …
$44,212
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Wohnung 1 zimmer in Welingrad, Bulgarien
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Welingrad, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Two studios in the capital of the spa in the Balkans For sale studio of the third floor wit…
$33,159
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