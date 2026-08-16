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Wohnimmobilien in Oblast Rasgrad, Bulgarien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Kubrat, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Kubrat, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses Haus mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf anzubieten, mit ein…
$101,714
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 3 zimmer in Tsar Kaloyan, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Tsar Kaloyan, Bulgarien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 2/2
IBG Real Estate verkauft Industrie-Premise mit einer Gesamtfläche von 126 qm im 3. Stock, ve…
$29,066
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Haus 8 zimmer in Kubrat, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Kubrat, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses 3-Zimmer-Haus zu verkaufen, mit Grundstück von 2083 qm L…
$78,650
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Immobilienangaben in Oblast Rasgrad, Bulgarien

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