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Wohnimmobilien in Sredets, Bulgarien

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29 immobilienobjekte total found
Bungalow in Dyulevo, Bulgarien
Bungalow
Dyulevo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein vollständig renoviertes Einfamilienhaus im idyllisc…
$152,323
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 zimmer in Momina Tsarkva, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Momina Tsarkva, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
ID 31291330Wir bieten zu verkaufen:Ein Wohnhaus im Dorf Momina Tsrkva zusammen mit einem Gru…
$42,048
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Haus 6 zimmer in Sredets, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Sredets, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein zweistöckiges Haus mit Garten und Garage in Sredets an. Das Haus hat eine …
$176,617
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus in Golyamo Bukovo, Bulgarien
Haus
Golyamo Bukovo, Bulgarien
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/1
#31287060Wir bieten eine Villa mit einem Garten im Dorf. S. Golyamo BukovoPreis: 66 700 Euro…
$76,563
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Haus 3 zimmer in Drachevo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Drachevo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein möbliertes einstöckiges Haus mit Garten im Dorf Drachevo, Burgas. Das Haus…
$128,807
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Haus 6 zimmer in Sredets, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Sredets, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Haus mit Land im Zentrum von Sredets, Region Burgas Art der Immobilie: HausAng…
$174,955
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IBG REAL ESTATES LTD
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 zimmer in Dyulevo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Dyulevo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein unmöbliertes einstöckiges Haus im Dorf Dyulevo in der Region Burgas an. Da…
$63,823
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Haus 4 zimmer in Dyulevo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Dyulevo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein unmöbliertes, bezugsfertiges Einfamilienhaus im Dorf Dyulevo in der Region Bu…
$108,325
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Haus 4 zimmer in Dyulevo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Dyulevo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
One-Storey Budget Haus zum Verkauf in Dyulevo Village, Burgas Region, Bulgarien IBG Immobili…
$64,092
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Bungalow in Dyulevo, Bulgarien
Bungalow
Dyulevo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein einstöckiges, budgetfreundliches Haus im malerische…
$62,804
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 Schlafzimmer in Sredets, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 174 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein sehr gemütliches, warmes und gepflegtes zweistöcki…
$162,496
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Haus 3 zimmer in Zagortsi, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Zagortsi, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Haus mit großem Grundstück im Dorf Zagortsi, Region Burgas Art der Immobilie: …
$17,495
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Bungalow in Dyulevo, Bulgarien
Bungalow
Dyulevo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Objektbeschreibung: Wohnfläche: 56 m² Grundstück: 522 m² + zusätzliches Grundstück von 390 …
$103,190
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Haus 4 Schlafzimmer in Sredets, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 250 qm u…
$85,978
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Haus 3 zimmer in Sredets, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Sredets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
🏡 Landhaus: separates Haus mit 2 Schlafzimmern im Dorf Debelt (gemeinsame Mitte)Wir bieten z…
$179,986
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Haus 3 zimmer in Zagortsi, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Zagortsi, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/2
ID 34015670Kosten: 15.000 EuroMenschliche Siedlung: c. ZagorziGesamtfläche: 120 m2 + 2150 m2…
$17,065
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Haus 4 zimmer in Dyulevo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Dyulevo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Renoviertes Eingeschoss-Haus mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern zum Verkauf in Dyulevo Do…
$123,042
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Haus 5 zimmer in Sredets, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sredets, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 174 m²
Stockwerk 1/2
#34094908Verkauf eines privaten Hauses in Sredets, Burgas Gemeinde. Preis: 140.000 EuroMensc…
$160,414
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Haus 4 zimmer in Dyulevo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Dyulevo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein unmöbliertes, schlüsselfertiges, einstöckiges Haus im Dorf Dyulevo in der Reg…
$92,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sredets, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine gemütliche, kleine Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss eine…
$62,233
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Haus in Panchevo, Bulgarien
Haus
Panchevo, Bulgarien
$26,605
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Haus 2 Schlafzimmer in Sredets, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein exklusives zweistöckiges Haus mit einem Hof von 30…
$97,909
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Haus 5 zimmer in Kubadin, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kubadin, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 138 m²
Stockwerk 2/2
#28926290 Ein zweistöckiges Haus massiver Bau wird im Zentrum des Dorfes Kubadin angeboten, …
$25,597
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Haus 4 zimmer in Dyulevo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Dyulevo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
🏡 Haus mit 3 Schlafzimmern und großem Yard | Dyulevo, Burgas Region IBG Real Estates bietet …
$103,441
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Haus 4 zimmer in Fakiya, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Fakiya, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einzelhaus mit großem Garten in Fakia Village, Region Burgas IBG Real Estates bie…
$176,301
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sredets, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten im Zentrum von Sredets eine kleine 2-Zimmer-Wohnung mit einer…
$62,433
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Haus in Dyulevo, Bulgarien
Haus
Dyulevo, Bulgarien
$213,997
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Haus 4 Schlafzimmer in Dyulevo, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Dyulevo, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus im Dorf Dyulevo in der Region Burga…
$157,198
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Bungalow in Fakiya, Bulgarien
Bungalow
Fakiya, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Objektbeschreibung: Einstöckiges Haus mit großem Grundstück im Dorf Fakia, Region Burgas, Bu…
$177,601
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