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Wohnimmobilien in Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

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Bansko
10
Raslog
4
16 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Bansko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Bansko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Diese Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich in der Komplex Vihren Palace, neben der Gondola, voll…
$41,221
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Wohnung 2 zimmer in Bansko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Bansko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 5
Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 65,59 qm im 3. Stock in einem geschlossenen Premium-Komplex…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Mesta, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Mesta, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 2-Zimmer-Apartment mit Bergblick im Green Life Ski & S…
$106,030
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Bansko, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bansko, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Objektbeschreibung: Großzügiges 3-Zimmer-Apartment mit Bergblick im luxuriösen Cornelia Bout…
$128,463
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 zimmer in Raslog, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Raslog, Bulgarien
Zimmer 3
Fläche 143 m²
Complex Pirin Golf Club is located in Bansko. The complex is 5 star and gives you unique opp…
$184,408
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Haus 4 zimmer in Raslog, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Raslog, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Sales of luxury family houses in alpine style, situated in a unique area, surrounded by pure…
$269,018
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Wohnung 3 zimmer in Bansko, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Bansko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Prepare to become a modern holiday home, filled with luxury and practicality. Today, this ho…
$229,967
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Wohnung in Bansko, Bulgarien
Wohnung
Bansko, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einem Luxus-Komplex mit einer idealen Lage in der St…
$71,531
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Haus 7 Schlafzimmer in Razlog, Bulgarien
Haus 7 Schlafzimmer
Razlog, Bulgarien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 769 m²
Luxusvilla in Razlog ( Boykov Rid ) mit Panoramablick auf Pirin und das Golfdorf. Das bulgar…
$1,04M
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Haus 4 Schlafzimmer in Bansko, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Bansko, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 423 m²
Bestay Property presents to your attention a property with a built up  are of 423 sq.m. – co…
$1,28M
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Haus in Bansko, Bulgarien
Haus
Bansko, Bulgarien
Fläche 180 m²
Real estate agency "Square" starts the sale of luxury houses in Bansko.   The area will be 1…
$234,306
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Wohnung 1 zimmer in Raslog, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Raslog, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 55 m²
Complex Pirin Golf Club is located in Bansko. The complex is 5 star and gives you unique opp…
$70,509
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Haus 3 zimmer in Bansko, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Bansko, Bulgarien
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Zweigeschossiges Haus zum Verkauf in Bansko Castle Complex. Das Haus ist stilvoll eingericht…
$70,509
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Wohnung in Bansko, Bulgarien
Wohnung
Bansko, Bulgarien
Fläche 54 m²
Die ganzjährig betriebene Wohnanlage befindet sich in einer der schönsten Bergketten in Bulg…
$77,189
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Haus 5 zimmer in Raslog, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Raslog, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 220 m²
We offer for sale one-family luxury houses, located in the Belt Path complex, at the foot of…
$596,613
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Wohnung 2 zimmer in Bansko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Bansko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
$71,391
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Eigenschaftstypen in Oblast Blagoewgrad

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

mit Garage
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