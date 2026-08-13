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Wohnimmobilien in Oblast Weliko Tarnowo, Bulgarien

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häuser
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6 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Polski Trambesh, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Polski Trambesh, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses solide Ziegelhaus mit einem geräumigen Garten, in der ru…
$22,970
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Haus 5 zimmer in Polski Trambesh, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Polski Trambesh, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses komfortable Einfamilienhaus in einem ruhigen Dorf 15 km …
$153,552
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Haus 3 zimmer in Karantsi, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Karantsi, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses renovierte zweistöckige Haus in einem gut ausgebauten Do…
$52,519
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DD CO DEDD CO DE
Haus 4 zimmer in Klimentovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Klimentovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses geräumige ländliche Anwesen in einem ruhigen und maleris…
$32,476
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Haus 4 zimmer in Klimentovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Klimentovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, diese Landschaftsimmobilie mit einem großen Garten anbieten zu …
$26,511
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Haus 5 zimmer in Weliko Tarnowo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Weliko Tarnowo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses geräumige und begehbare Anwesen im gut ausgebauten Dorf …
$111,961
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Immobilienangaben in Oblast Weliko Tarnowo, Bulgarien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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