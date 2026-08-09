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Wohnimmobilien in Aheloy, Bulgarien

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113 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/6
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Marina Cape, Aheloy IBG Real Estates freut sich…
$155,673
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 4/6
Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Komplex "Chateau Aheloy 2", 4. Stock, Bulgarien, Aheloy, 63,43…
$76,603
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein gemütliches und gut geschnittenes 1-Schlafzimmer-A…
$65,467
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 7/7
Panorama Sea View Studio in Midia Grand Resort, Aheloy IBG Real Estates freut sich, dieses …
$81,787
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Wohnung 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/5
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 2-Zimmer-Apartment im Komplex „The Vineyards Spa Resor…
$82,132
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Wohnung 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/5
Die geräumige Trechcomnat ihre Wohnung in einem einzigartigen Komplex von pervo Linien!Kompl…
$157,753
MwSt.
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Bulgarian Expert
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Objektbeschreibung: Diese attraktive 2-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von 57,87 m² befi…
$88,719
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Stockwerk -1/5
ID 33974334Verkauf:3-Zimmer-Wohnung in der Costa Kalma-KomplexPreis: 115.000 Euro Menschlich…
$132,471
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Objektbeschreibung: Möblierte 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick im Marina Cape Resort - Aheloy,…
$93,948
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein geräumiges, unmöbliertes, bezugsfertiges dreistöckiges Haus mit Pool in erste…
$374,477
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Wohnung 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Zwei-Zimmer-Apartment in erster Strandlinie im Komplex…
$205,680
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Wohnung 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 3/5
Wir bieten eine geräumige, möblierte 3-Zimmer-Wohnung in einem Wohngebäude mit niedrigen Neb…
$114,896
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Studio 1 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 6/7
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Einzimmerapartment mit PANORAMA-MEERBLICK in erster Re…
$83,637
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Objektbeschreibung: Zweizimmerwohnung im Wohnkomplex Famagusta in Aheloy, Bulgarien. Die Wo…
$86,873
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine voll möblierte 3-Zimmer-Wohnung (mit zwei Schlafzi…
$123,553
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Objektbeschreibung: Diese großzügige 3-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von 81 m² befinde…
$117,327
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
$65,771
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Wohnung 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 3-Zimmer-Apartment mit PANORAMA-MEERBLICK in erster Re…
$178
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Objektbeschreibung: Dieses gemütliche Studio-Apartment mit Meerblick befindet sich im belieb…
$72,399
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 224 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 3-Zimmer-Apartment mit PANORAMA-MEERBLICK in ERSTER SE…
$167,084
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Wohnung 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/6
ID: 33558170Preis: €127,700Standort: AheloyZimmer: 3Gesamtfläche: 86,52 qmBoden: 2Wartungsge…
$135,052
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Wohnung in Aheloy, Bulgarien
Wohnung
Aheloy, Bulgarien
Fläche 39 m²
Stockwerk -1/6
ID 34260312 Preis: 65.700 EuroMenschliche Siedlung: AheloZimmer: 1Gesamtfläche: 38,58 m2Bode…
$75,837
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Wohnung 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 3/6
ID 34336956Zum Verkauf:1 Schlafzimmer Wohnung in Marina Cape KomplexPreis: 87.500Menschensie…
$101,000
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Wohnung 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/6
ID 34131752 Preis: 148.700 EuroMenschliche Siedlung: AheloZimmer: 2Gesamtfläche: 85.87 qmBod…
$171,643
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte Maisonette-Wohnung mit ein Schlafzimmern und teilweisem…
$177,632
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Studio 1 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 7/7
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Ein-Zimmer-Apartment mit PANORAMA-MEERBLICK in erster …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in Aheloy an, ideal für Famil…
$117,192
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein großzügiges Studio im beliebten Marina Cape Komple…
$77,219
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Wohnung 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/6
ID 34194408 Kosten: 70.900 Euro Lage: Aheloy, Bulgarien. Zimmer: 2 Gesamtfläche: 64,65 m2 Bo…
$81,839
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 4/5
Ein durchdacht gestaltetes 1 Bettteil in bester Lage am Meer in einer modernen Wohnanlage mi…
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