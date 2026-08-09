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Wohnimmobilien in Oblast Dobritsch, Bulgarien

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Baltschik
34
Kawarna
6
General Toschewo
3
92 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Chestimensko, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chestimensko, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein solide gebautes Einfamilienhaus mit Pool und großem…
$81,759
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 Schlafzimmer in General Toschewo, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
General Toschewo, Bulgarien
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
Objektbeschreibung: Das Haus liegt in einem hübschen Dorf, nur 10 Minuten von General Toshev…
$41,010
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung in Rogachevo, Bulgarien
Wohnung
Rogachevo, Bulgarien
Fläche 3 150 m²
Das Grundstück ist für den Bau von Häusern bestimmt. Fläche 3150 m2. Es besteht die Möglichk…
$36,892
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Kawarna, Bulgarien
Wohnung
Kawarna, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit herrlichem Meerblick, KavarnaStandortDer Resortkom…
$109,287
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Haus 4 Schlafzimmer in Vasilevo, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Vasilevo, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus mit separatem Gästehaus …
$97,373
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Komfortable möblierte Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einem Wohnkomplex befindet sich 5 km von…
$73,245
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Haus 3 Schlafzimmer in Durankulak, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Durankulak, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein Haus mit großem Grundstück, das komplett renoviert…
$12,561
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 zimmer in Kawarna, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kawarna, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, diese helle und geräumige 2-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock im …
$123,218
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 5/5
Wir freuen uns, diese geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung zu verkaufen, die sich im 5. Stock im re…
$103,709
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Haus 2 Schlafzimmer in Odrintsi, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Odrintsi, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein charmantes, teilweise saniertes Haus mit großzügige…
$41,325
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Wohnung 3 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten eine geräumige, möblierte Drei-Zimmer-Wohnung mit PANORAMA-MEERBLICK im Kaliakria…
$161,480
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/5
Wir freuen uns, diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung im 2. Stock im renommierten Lighthouse Golf …
$81,108
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Haus 5 zimmer in Kranevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kranevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 254 m²
Stockwerk 3/4
#27360946 Wir bieten zwei Etagen eines Hauses im Dorf Kranevo, Dobrich, in einem ruhigen mal…
$252,898
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Wohnung in Kranevo, Bulgarien
Wohnung
Kranevo, Bulgarien
Fläche 26 m²
Apartments in einem neu gebauten Wohnhaus im Ferienort Kranevo, 30 km von VarnaStandortKrane…
$49,411
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Haus 3 Schlafzimmer in Aleksandria, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Aleksandria, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus mit großem Grundstück im Dorf Aleks…
$46,888
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung in der zweiten Etage im renommi…
$66,966
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Fläche 45 m²
Neubau in Balchik mit herrlichem MeerblickStandortDas Gebäude befindet sich 1 km vom Meer en…
$63,326
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 3/5
IBG Real Estates freut sich, diese große und elegante Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock i…
$138,279
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Haus 5 zimmer in Rogachevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Rogachevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 2/2
#30402716 Die Siedlung: Rogachevo Dorf, Balchik.Gesamtfläche des Grundstücks: 2,457 qm.Gebäu…
$842,765
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Bungalow in Ali-Anife, Bulgarien
Bungalow
Ali-Anife, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein vollständig renoviertes Einfamilienhaus in einem r…
$99,350
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Fläche 73 m²
Der Komplex liegt nur wenige Minuten vom Zentrum von Balchik und dem Strand entfernt, in unm…
$89,878
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Wohnung in Senokos, Bulgarien
Wohnung
Senokos, Bulgarien
Ein neu gebautes Haus mit Annehmlichkeiten und einem Grundstück in einem ruhigen Dorf, 15 km…
$183,853
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Haus 6 Schlafzimmer in Bezvoditsa, Bulgarien
Haus 6 Schlafzimmer
Bezvoditsa, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 1 200 m²
Objektbeschreibung: Schönes, großes Haus auf zwei Ebenen in einem ruhigen Dorf mit einem kle…
$187,474
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Wohnung in Kranevo, Bulgarien
Wohnung
Kranevo, Bulgarien
Gebäude für 8 Wohnungen in Kranevo mit Schwimmbad, Grill, 2 Büros.Die Gesamtfläche des Gebäu…
$719,199
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Haus in der Nähe des Botanischen Gartens von Balchik, 40 km von VarnaStandortDas Haus befind…
$180,207
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Haus 3 Schlafzimmer in Slaveevo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Slaveevo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus in attraktiver Lage im D…
$188,913
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Wohnung 2 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
IBG Real Estates bietet dieses Apartment mit einem Schlafzimmer mit Poolblick im Erdgeschoss…
$80,221
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oblast Dobritsch, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oblast Dobritsch, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Studio im Wohnkomplex Sunny Day 6 im Ort Tankovo, n…
$48,960
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/4
Wir freuen uns, diese charmante Ein-Zimmer-Maisonette, in einem kleinen und gepflegten Kompl…
$96,870
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Haus 2 Schlafzimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Goritsa, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
$46,244
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