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Wohnimmobilien in Kableshkovo, Bulgarien

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39 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/3
Preisreduziert! 1-Zimmer-Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in den Weinbergen, Aheloy IB…
$80,325
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4/5
ID 34356726 Kosten: 57.900 EuroMenschensiedlung: AheloyZimmer: 2 Gesamtfläche: 50 qmBoden: 4…
$66,696
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/3
ID 34235122Verkauf:Apartment mit 1 Schlafzimmer in VineyardsPreis: $75.000Menschliche Siedlu…
$86,572
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TekceTekce
Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus mit privatem Pool und Meerblick | Das Weinberg Resort, Aheloy IBG Real Es…
$220,883
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Wohnung 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 3/3
ID 34248959Zum Verkauf steht eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock im Vineyards-Komple…
$194,816
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus im ruhigen Wohnkomplex F…
$289,826
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus im Rohbauzustand im exklusiven Wohn…
$138,101
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
Geräumiges 1-Schlafzimmer-Apartment mit eigenem Garten | The Vineyards Resort, Aheloy IBG Im…
$93,181
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Wohnung 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 2/5
ID 34230302Verkauf:Haus im Vinyards-KomplexPreis: 189.900Menschliche Siedlung: AheloZimmer: …
$219,199
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Wohnung 4 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 4 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
ID 33984236 Preis: 139.000 Euro + % des Käufers. Bevölkerung: Kablashkovo, Bulgarien Zimmer:…
$158,132
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus der besonderen Art im exklusiven Wo…
$305,065
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 81 m²
Stockwerk -1/4
ID 34243020Zum Verkauf wird eine 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit einem Innenhof im Kompl…
$124,813
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Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
ID 34157796 Preis: 95.000 Euro. Lokalität: KableshkovoZimmer: 3Gesamtfläche: 70 Quadratmeter…
$109,657
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/5
1-Schlafzimmer Apartment mit großer Veranda Vineyards Resort, Aheloy IBG Real Estates freut…
$68,132
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Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/1
ID 34346902 Preis: 100.000 Euro. Ort: KableshkovoZimmer: 3Gesamtfläche: 85 Quadratmeter.Bode…
$114,015
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein hochwertiges Einfamilienhaus im exklusiven Vi…
$215,818
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Haus 2 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus im beliebten Wohnkomplex…
$222,601
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/3
ID 34248701Zum Verkauf steht eine geräumige 2-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock im Vineyards-K…
$109,547
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Haus 5 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
ID 28435492Preis: ab 100.000 EuroLokalität: KableshkovoZimmer: von 2 bis 4Gesamtfläche: von …
$113,764
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Wohnung in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung
Kableshkovo, Bulgarien
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/5
ID 34209364Verkauf:Studio im Vinyards-Komplex Preis: 60.000Menschliche Siedlung: AheloZimmer…
$69,257
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Wohnung 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Stockwerk 2/3
ID 34248561Zum Verkauf steht eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock im Vineyards-K…
$168,153
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/5
ID 34231758Verkauf:Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Komplex ViniyardsPreis: 89.000Menschliche S…
$102,732
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Bungalow in Kableshkovo, Bulgarien
Bungalow
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Dieser charmante Bungalow in der Wohnanlage Village Black Sea View biete…
$166,790
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: # Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit Poolblick im Vineyards Resort & Spa - …
$66,277
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Bungalow in Kableshkovo, Bulgarien
Bungalow
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen einen gepflegten Bungalow mit 75 m² Wohnfläche auf eine…
$108,427
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/3
1-Schlafzimmer Apartment mit Meerblick | The Vineyards Resort, Aheloy IBG Real Estates freut…
$87,358
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Wohnung 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 1/2
ID 341988Preis 165.000 +% des Käufers.Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, …
$190,458
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4/5
ID 34218172 Rebflächen und SPA, Aheloy, Bulgarien Preis: 56.900 EUR Zwei Schlafzimmer Poolan…
$65,679
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Apartment mit einem Schlafzimmer im Komplex „The Viney…
$77,546
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/5
Möblierte 1-Zimmer-Wohnung mit Poolblick im The Vineyards Resort & SPA, Aheloy IBG Real Esta…
$89,777
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