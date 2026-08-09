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Wohnimmobilien in Oblast Russe, Bulgarien

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43 immobilienobjekte total found
Wohnung in Ruse, Bulgarien
Wohnung
Ruse, Bulgarien
Fläche 26 183 m²
IBG Real Estates freut sich, eine einzigartige Investitionsmöglichkeit zu präsentieren – ein…
$1,35M
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Wohnung 2 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Ruse, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 5/6
Luxuriöses 1-Schlafzimmer-Apartment zur Miete im Stadtzentrum IBG Real Estates freut sich, d…
$573
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Haus 4 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach einem erschwinglichen Anwesen mit großem Potenzial? Dieses zweistöckige H…
$15,624
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Ruse, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/6
IBG Real Estates freut sich, diese helle und renovierte 1-Zimmer-Wohnung, ideal gelegen nebe…
$127,457
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Wohnung 3 zimmer in Russe, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/4
IBG Immobilien bietet zum Verkauf diese geräumige und komplett renovierte 1-Zimmer-Wohnung m…
$159,360
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Haus 3 zimmer in Russe, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren Ihnen eine Immobilie mit großem Potenzial, im gesuchten Viertel Rodina in R…
$57,002
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Haus 5 zimmer in Chervena voda, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Chervena voda, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 67 m²
Etagenzahl 1
Grundstück mit Haus und großem Potenzial | Chervena Voda Village, in der Nähe von Ruse Wir b…
$65,032
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Wohnung 5 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 5 zimmer
Ruse, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Stockwerk 4/5
IBG Real Estates freut sich, diese Penthouse-Wohnung im 4. und 5. Stock eines Wohngebäudes z…
$374,086
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Wohnung 3 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Ruse, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/4
Wir freuen uns, zum Verkauf eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung für Renovierung, auf einer ru…
$191,771
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Wohnung 3 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Ruse, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/5
Wir freuen uns, diese geräumige 1-Zimmer-Wohnung in einem hochwertigen Backsteingebäude zu p…
$140,977
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Wohnung 1 zimmer in Russe, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
🎉 Wir bieten zur Miete ein brandneues Funktionsgebäude, das sich im ersten Stock eines kompl…
$571
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Wohnung 2 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Ruse, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/6
Dieses stilvolle Apartment mit einem Schlafzimmer bietet eine außergewöhnliche Kombination a…
$144,123
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Wohnung 2 zimmer in Russe, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Stockwerk -1/6
Wir freuen uns, ein 109 qm großes Gewerbegelände zum Verkauf anbieten zu können, das ein Jah…
$111,983
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Haus 4 zimmer in Senovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Senovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses komplett renovierte einstöckige Haus, auf einem großzügigen Grundstüc…
$30,712
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Wohnung 2 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Ruse, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/6
IBG Real Estates freut sich, diese elegante und moderne 1-Zimmer-Wohnung zu vermieten, befin…
$695
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Wohnung 3 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Ruse, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 9/14
IBG Real Estates freut sich, diese stilvolle und funktionale 2-Zimmer-Wohnung mit einer erst…
$698
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Haus 6 zimmer in Russe, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Wir freuen uns, eine Immobilie mit zwei massiven Backsteinhäusern zu verkaufen, die sich auf…
$267,215
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Wohnung 4 zimmer in Russe, Bulgarien
Wohnung 4 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/4
IBG Real Estates freut sich, diese geräumige 2-Zimmer-Wohnung in einem soliden Ziegelstein-W…
$162,891
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Wohnung 2 zimmer in Russe, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/8
Gemütliche 1-Schlafzimmerwohnung zu vermieten in Zdravets Sever, Ruse IBG Real Estates biete…
$353
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Haus 5 zimmer in Shtraklevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Shtraklevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Solides 3-Zimmer-Haus zum Verkauf mit großem Garten - Shtraklevo Village, Ruse Area Wir freu…
$79,135
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Haus 3 zimmer in Pepelina, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Pepelina, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses gepflegte Landhaus in einem malerischen und gut organisi…
$25,916
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Wohnung 3 zimmer in Russe, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 8/8
IBG Real Estate bietet eine helle Standardwohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf an, die…
$108,477
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Haus 6 zimmer in Cherven, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Cherven, Bulgarien
Zimmer 6
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses charmante zweistöckige Haus zu bieten, in einem der beli…
$32,443
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Wohnung 1 zimmer in Russe, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/3
IBG Real Estates bietet diese renovierten Geschäftsräume im Erdgeschoss zu vermieten, ideal …
$527
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Wohnung 2 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/5
Wir bieten eine neu eingerichtete 1-Zimmer-Wohnung zur Miete, im Herzen des Stadtzentrums vo…
$582
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Wohnung 5 zimmer in Ruse, Bulgarien
Wohnung 5 zimmer
Ruse, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/4
Geräumiges Renoviertes Family Apartment – Hushove, Ruse IBG Real Estates präsentiert eine he…
Preis auf Anfrage
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Haus 6 zimmer in Piperkovo, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Piperkovo, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Erschwingliches Landhaus mit einem Gästehaus in der Nähe der Yantra- und Donauflüsse Wir bie…
$45,301
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Wohnung in Russe, Bulgarien
Wohnung
Russe, Bulgarien
Wir präsentieren Ihnen eine großartige Gelegenheit, ein 1819 m2 großes Paket am Rande der St…
$34,138
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Haus 7 zimmer in Dve Mogili, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Dve Mogili, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses wirklich besondere Anwesen zu präsentieren, bietet zwei …
$50,667
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Haus 4 zimmer in Trastenik, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Trastenik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses einstöckige Haus mit 2 Schlafzimmern zu verkaufen, auf e…
$35,225
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Immobilienangaben in Oblast Russe, Bulgarien

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