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Wohnimmobilien in Chernomorets, Bulgarien

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36 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 000 m²
Stockwerk 2/3
Front-Line 2-Zimmer-Wohnung mit Panorama Meerblick | Swan Bay, Chernomorets IBG Real Estates…
$214,276
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/5
ID 34282120 Kosten: 97.600 Euro. Bevölkerung: Chornomorets, Bulgarien Zimmer: 2 Gesamtfläche…
$112,659
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk -1/5
ID33891434Preis: 74.000 EuroMenschliche Siedlung: Schwarzes MeerZimmer: 2 plus Gesamtfläche:…
$85,417
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Stockwerk -1/5
ID 34229954Preis: 99,885 Euro Bevölkerung: ChernomoretsZimmer: 2Gesamtfläche: 71,86 Quadratm…
$115,296
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/5
ID 34229826Preis: 103.373 Euro. Ort: Schwarzes MeerZimmer: 2Gesamtfläche: 93,55 qmBoden: 2Se…
$119,322
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Stockwerk -1/5
ID 33996222 Preis: 87,570 Euro Bevölkerung: ChernomoretsZimmer: 2Gesamtfläche: 63 Quadratmet…
$101,081
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TekceTekce
Wohnung in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung
Chernomorets, Bulgarien
Fläche 68 m²
Ganzjährig Wohnanlage in der Ortschaft ChernomoretsVorteile• im Herzen einer schönen und fri…
$72,711
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Wohnung in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung
Chernomorets, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Objektbeschreibung: Gemütlichkeit am Schwarzen Meer. Böhmische Aussicht. Pure Eleganz und Wä…
$130,633
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/3
Wir bieten geräumige, unmöblierte 2-Zimmer-Wohnungen mit Meerblick in einem Neubau in Tscher…
$90,107
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 3/5
ID 34055930 Preis: 113.627 Euro. Ort: Schwarzes MeerZimmer: 2Gesamtfläche: 86,54 qmEtage: 3 …
$131,158
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 3/5
ID 34139064 Preis: 105.886 Euro. Ort: Schwarzes MeerZimmer: 2Gesamtfläche: 78,55 qmEtage: 3 …
$122,223
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Objektbeschreibung: Gemütlichkeit am Schwarzen Meer. Böhmische Aussicht. Pure Eleganz und Wä…
$356,271
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Nils Ott Real Estates
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Haus in Chernomorets, Bulgarien
Haus
Chernomorets, Bulgarien
Fläche 405 m²
$445,617
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/5
ID 33996218Preis: 94,548 Euro Bevölkerung: ChernomoretsZimmer: 2Gesamtfläche: 68,02 m2Boden:…
$109,136
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Wohnung 3 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 4/5
ID 34055964 Preis: 150.185 Euro. Ort: Schwarzes MeerZimmer: 3Gesamtfläche: 111,33 Quadratmet…
$173,357
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Haus 2 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 267 m²
$461,822
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Wohnung 3 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/3
Wir bieten geräumige, unmöblierte 3-Zimmer-Wohnungen mit Meerblick in einem Neubau in Tscher…
$142,092
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Haus 5 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 375 m²
Stockwerk 3/3
ID30511160Wir bieten ein Haus mit einem Hof in V.S. Skalite, Chernomorets.Preis: 890 000 Eur…
$1,03M
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Wohnung 3 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Stockwerk -1/5
ID 33996220 Preis: 112,048 Euro Bevölkerung: ChernomoretsZimmer: 3Gesamtfläche: 80.61 Quadra…
$129,336
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Objektbeschreibung: Gemütlichkeit am Schwarzen Meer. Böhmische Aussicht. Pure Eleganz und Wä…
$285,473
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/5
ID 33996216 Preis: 94,770 Euro Bevölkerung: ChernomoretsZimmer: 2Gesamtfläche: 68,18 m2Boden…
$109,392
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Objektbeschreibung: Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Geräumige und helle Wohnung…
$322,648
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$513,852
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Wohnung 1 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/4
Wir bieten eine geräumige, unmöblierte 1-Zimmer-Wohnung in einem Neubau in Tschernomorez an.…
$80,637
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Wohnung 3 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 3/4
ID34025488Verkauf:Apartment mit 2 Schlafzimmern in Flores GardenPreis: 190.000 Euro Menschli…
$229,703
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Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 296 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$570,946
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Wohnung 3 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung mit direktem Meerblick…
$233,229
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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/4
Wir bieten geräumige, unmöblierte 2-Zimmer-Wohnungen in einem Neubau in Chernomorets an. …
$86,972
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Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$536,690
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Wohnung 3 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/5
ID 34229950Preis: 105,876 Euro Bevölkerung: ChernomoretsZimmer: 3Gesamtfläche: 76.17 Quadrat…
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